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Дополнительные рейсы на Курильские острова вводят в Сахалинской области

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Между Сахалином и Кунаширом введены дополнительные авиарейсы. Их выполнит единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» 20 и 21 августа. Цена билетов останется на прежнем уровне — 5950 рублей. В первую очередь они будут предоставлены пассажирам, которые находятся в «листе ожидания».

Ранее по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко ввели дополнительные рейсы между Сахалином и Итурупом. 19 августа будет выполнен рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. По предложению Валерия Лимаренко возобновили полеты из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, а также рейсы, соединяющие Ноглики и Шахтерск с Хабаровском. Введен новый маршрут до Красноярска. Увеличена частота рейсов по направлению Оха–Хабаровск, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

На Дальнем Востоке продолжается расширение межрегиональной маршрутной сети авиаперелетов. С 20 августа авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором — авиакомпанией «Авиашельф» — начинает выполнять регулярные рейсы Южно-Сахалинск – Советская Гавань. Летать в соседний регион жители восточных районов края теперь смогут на воздушных судах DHC-6 напрямую дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Это уже седьмой новый межрегиональный маршрут из 14 дополнительных направлений в Хабаровский край, которые Минтранс России включил в перечень субсидируемых из федерального бюджета.

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