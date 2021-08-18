Экс-глава МИД Украины увидел угрозу в переговорах Зеленского и Меркель

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча украинского лидера Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель несет в себе серьезную угрозу. Об этом 18 августа сообщает «Обозреватель».

Как отметил Климкин, шанс того, что Украину пригласят за стол переговоров по газопроводу «Северный поток – 2», невелик и зависит от отношений, которые должны установиться с президентом США Джо Байденом и Ангелой Меркель.

По мнению экс-главы украинского МИДа, немецкий канцлер может попытаться убедить главу Украины пойти на неприемлемые для страны компромиссы.

«Я вижу большие риски. Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях»», — сказал Климкин.

Он также отметил, что Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, чтобы не создать источник нестабильности для всей Европы, что включает, помимо прочего, энергетическую безопасность.

Бывший министр иностранных дел вместе с тем добавил, что, перед тем как встретиться с Меркель, Зеленскому стоит попробовать переговорить с США, ЕС, Польшей и выработать совместный план действий, однако, по его словам, времени для этого немного.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада сорвать строительство СП-2 обречены на провал. По словам Лаврова, газопровод достроен «практически уже до последней мили».

14 августа Климкин рассказал, что Меркель во время визита на Украину поставит Зеленского перед выбором, связанным с проектом СП-2 и ситуацией в Донбассе.

Как отметил Климкин, перед встречей с Зеленским канцлер Германии приедет в Россию, чтобы согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с СП-2.

Днем ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассказал, что Меркель в ходе визита в Москву обсудит с президентом России поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.