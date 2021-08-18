Школу № 143 в Казани впервые отремонтируют

В Казани стартовал ремонт школы № 143, расположенной в Ново-Савиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В первую очередь рабочие приступили к ремонту крыши. Ее планируется утеплить. Также в школе приведут в порядок кабинеты на первом и втором этажах, коридоры и туалеты на втором и третьем этажах, пишет InKazan.ru.

К началу нового учебного года будут завершены черновые работы, затем подрядчику останется провести отделку. К концу сентября будут отремонтированы два спортзала.

Площадь школы № 143 составляет 9 тыс. кв. м. Ее возвели в 1991 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Ранее в августе сообщалось, что в 79 школах, лицеях и гимназиях Казани установят усиленную систему контроля и управления доступом.