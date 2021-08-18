В Пентагоне сообщили об отсутствии данных о жертвах стрельбы в аэропорту Кабула

Американские военнослужащие открывали предупредительный огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу. Об этом 18 августа сообщил портал Newsy со ссылкой на Пентагон.

По словам пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, при этом никто не пострадал. «У нас нет данных о травмах или смертельных случаях», — цитирует его портал в своем Twitter-аккаунте.

15 августа представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением страны». Талибы заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

В тот же день США приступили к эвакуации сотрудников своих дипломатических миссий в стране. Американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует развернуть в Афганистане в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны. При этом он пригрозил, что любые действия со стороны талибов, которые поставят под угрозу персонал США или их миссию, получат «быструю и сильную военную реакцию».

Из-за обострения ситуации в Афганистане местные жители, пытаясь покинуть страну, спровоцировали в аэропорту Кабула беспорядки.

16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. В тот же день были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, некоторые из них падают после взлета.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Кроме того, 17 августа Reuters со ссылкой на ВВС США написало, что в американском самолете С-17, который вернулся из Кабула, нашли человеческие останки. В Сети появилось видео, которое, предположительно, сделано на борту С-17 гражданином Афганистана, которому удалось оказаться внутри самолета. На видео заметно, что за бортом находится человек, тело которого треплет ветер.

В тот же день официальные лица Пентагона и Госдепа заявили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту Кабула.

Между тем спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что хаос в аэропорту Кабула создали именно американцы во время своей эвакуации.

Американские военные находились в Афганистане с 2001 года, в мае они начали вывод своих войск, который планируется завершить до конца августа.