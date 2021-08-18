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Два дня ушло на вывоз мусора с незаконной свалки в Астрахани

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В Астрахани в микрорайоне Бабаевского обнаружили незаконную свалку отходов. Она находилась на пересечении улиц Островского и 1-й Железнодорожной. По данным специалистов местного филиала ООО «ЭкоЦентр», площадь свалки составляла 200 кв. м.

Уведомление об обнаружении свалки было направлено в городскую администрацию 18 июня. На устранение нарушения власти дали 30 дней. Однако работа так и не была выполнена. Тогда «ЭкоЦентр» самостоятельно организовал мероприятия по вывозу отходов.

Старший юрисконсульт отдела экологического контроля «ЭкоЦентра» Альбек Жалпаков рассказал «Астрахани 24», что свалка была настолько большой, что вывоз отходов занял два дня. В общей сложности оттуда было вывезено 79,5 тыс. кг. Для примера, такой объем мусора в Астрахани образуется у 283 жителей за один год.

Агентство отмечает, что уже через несколько часов после очистки территории на том же месте контролер зафиксировал очередной сброс большого объема отходов. Материалы по этому инциденту направили в надзорные органы.

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