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Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Афганистане 20 августа
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Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Афганистане 20 августа

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Министры иностранных дел стран НАТО намерены 20 августа на онлайн-встрече обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом в среду, 18 августа, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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«Я созвал внеочередное онлайн-заседание глав МИД НАТО в эту пятницу, 20 августа, чтобы продолжить наше тесное сотрудничество и обсудить наш совместный подход к [ситуации] в Афганистане», — написал Столтенберг в Twitter.

Накануне в Брюсселе состоялась пресс-конференция Столтенберга на тему происходящего в Афганистане. В частности, он заявил, что представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) должны содействовать безопасной эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан.

Как отмечал генсек, НАТО и союзники не рассчитывали, что система безопасности и политические институты в Афганистане так быстро обрушатся. Он также называл ситуацию в Афганистане сложной и непредсказуемой.

17 августа стало известно, что комитет Европарламента по иностранным делам совместно с делегацией ЕП по отношениям с Афганистаном проведут 19 августа экстренные слушания по ситуации в этой стране, на которых также будет присутствовать верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

При этом 16 августа Боррель заявил, что Евросоюз признает победу «Талибана» в войне в Афганистане. Он также подчеркнул, что об официальном признании движения речи не идет, но, по его словам, необходимо решать практические вопросы, к примеру, получить доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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