Новые вольеры для бездомных собак открыли в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Волоколамской построили 15 новых вольеров для бездомных животных. Каждое из них рассчитано на пребывание нескольких собак, сообщает городская администрация.

«В городе есть спеццентр на Портовой, а также его подразделение на Волоколамской. Появится еще одно учреждение, которое по уровню оснащенности станет единственным в своем роде в стране», — цитирует мэра Алексея Логвиненко RostovGazeta.

Новые вольеры на Волоколамской позволят разгрузить центр на Портовой. Там проживают более 1 тыс. собак и десятки кошек.

Как уточнили в администрации, животных привозят в центр, затем вакцинируют и стерилизуют, после чего выпускают на волю. Взять питомца домой может любой желающий.