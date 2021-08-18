Бывший дом купца Венедиктова в Тамбове восстановят

В Тамбове восстановят бывший дом купца Василия Венедиктова. На ремонт его кровли уже выделены деньги. Рабочие с помощью спецтехники начали освобождать здание от скопившегося мусора.

Глава жилищного комитета городской администрации Сергей Серегин рассказал ИА «ОнлайнТамбов.ру», что несколько лет назад в помещении произошел пожар. В данный момент объект носит статус жилого здания. Помещения, представлявшие угрозу для жизни, уже расселили.

Позже подрядчик приступит к усилению несущих конструкций и к возведению новой скатной кровли. Это позволит предотвратить разрушение дома, сказал специалист.

Директор ООО «Стройплюс» Юрий Гудков, в свою очередь, рассказал, что кровлю сделают из профнастила, с водосточной системой, чтобы не допустить попадания осадков внутрь помещения и сохранить конструкции. Работы планируется завершить к концу года.