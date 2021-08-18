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Посольство РФ сообщило о проработке вывозных рейсов из Афганистана

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Российское посольство в Афганистане прорабатывает вопрос организации вывозных рейсов для граждан РФ. Об этом в среду, 18 августа, сообщил пресс-секретарь диппредставительства России в Кабуле Никита Ищенко.

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«Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь», — приводит «РИА Новости» слова Ищенко.

Дипломат добавил, что прибывший ранее в этот день из Москвы в Кабул борт российской авиакомпании Utair не предназначен для вывоза из республики граждан РФ, он зафрахтован миссией ООН по содействию Афганистану.

«По нашим данным, в МООНСА идет плановая ротация кадров, связанная с изменением формата миссии на гуманитарную. Им требуются новые сотрудники. Они будут возобновлять свою деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, поскольку ситуация стабилизируется», — заключил сотрудник посольства.

16 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что около 50 человек обратились в дипмиссию РФ в Кабуле с просьбой помочь им уехать из Афганистана в РФ из-за отсутствия рейсов.

Он также отмечал, что Россия намерена вывезти из Кабула часть сотрудников дипломатической миссии. Речь шла о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

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