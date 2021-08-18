Реконструкцию двора на улице Газетная в Нижнем Тагиле завершат досрочно

В Нижнем Новгороде намерены досрочно завершить ремонт дворовой территории, расположенной между № 87 и 95 на улице Газетная. Ход работ проверил мэр Владислав Пинаев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в целом готовность объекта составляет 85%. Подрядчик установил 17 опор освещения, уложил 3,5 тыс. кв. м асфальта, расширил парковки.

Кроме того, засеяно травой 2,8 тыс. кв. м газонов. В середине сентября там появятся четыре десятка деревьев и две сотни кустов сирени и спиреи, пишет ТагилСити.ру.

Также во дворе теперь выделены зоны для занятий спортом, спокойного и активного отдыха. На прошлой неделе началась установка урн и уличной мебели.

Сдать объект планируется раньше срока, однако насколько именно, не уточняется.

В 2021 году на благоустройство дворов в Нижнем Тагиле выделено 34,4 млн рублей.