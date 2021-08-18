Во Франции один человек погиб и 27 пострадали из-за лесных пожаров

Один человек погиб и 27 пострадали в результате природного пожара в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Об этом среду, 18 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.

«По меньшей мере 27 человек, в том числе пять пожарных, получили травмы в результате пожара», — говорится в сообщении.

Более 7 тыс. человек эвакуировали из домов и кемпингов, передает RT.

Накануне стало известно, что сильный лесной пожар начал стремительно распространяться во французском департаменте Вар. Очаг первоначального возгорания образовался на стоянке автодороги А75, недалеко от города Гонфарон, сообщает телеканал «Звезда».

Огонь уничтожил несколько сотен гектаров леса и кустарников. В тушении природного возгорания задействовано около 600 пожарных из ближайших населенных пунктов, а также еще 65 специалистов из соседнего департамента Приморские Альпы. Также привлечена техника в количестве девяти самолетов и трех вертолетов.