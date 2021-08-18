Неизвестные разбили окна в цирке в Брянске

В Брянске неизвестные разбили несколько стекол на ограждении Брянского госцирка. Об этом NASHBRYANSK.RU рассказал очевидец. Он утверждает, что стекла обстреляли подростки из воздушного ружья.

Агентство напоминает, что с внешней стороны цирк отремонтировали в 2013–2014 годах, когда его возглавил Геннадий Храмеев.

11 августа сообщалось, что в Брянске начался ремонт Кургана Бессмертия. Рабочие приводят в порядок Звезду, с нее убирают старую краску. Ремонт планируют завершить до конца лета.