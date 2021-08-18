В ПФР назвали способы повышения пенсии за счет программы софинансирования

Увеличить пенсионные накопления россияне смогут благодаря участию в программе государственного софинансирования. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области.

«Государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа. Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма», — рассказали в ведомстве изданию URA.ru.

В ПФР также напомнили, что для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обратился в Пенсионный фонд за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, действуют особые условия: для них объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.

Например, только в Челябинской области в 2020 году участники программы софинансирования внесли 128,5 млн рублей в качестве дополнительных страховых взносов, государство же перечислило около 110 млн рублей. Разница между этими цифрами объясняется тем, что часть платежей были меньше 2 тыс. рублей или больше 12 тыс. рублей, а некоторые граждане продолжают платить взносы спустя 10 лет.

Программа софинансирования пенсии была введена в действие Федеральным законом от 30 апреля 2008 года. Она представляет собой господдержку формирования пенсионных накоплений в виде взносов на их софинансирование за счет средств Фонда национального благосостояния. В Пенсионном фонде подчеркнули, что программа призвана экономически стимулировать личную ответственность гражданина за формирование своей будущей пенсии.

В августе прошлого года сообщалось, что больше половины россиян (69%) не хотят выходить на пенсию до наступления пенсионного возраста. Согласно опросу, проведенному сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, подавляющее большинство (80%) заявивших о стремлении продолжать работу объяснили это тем, что в случае досрочного ухода на пенсию им попросту будет не на что жить. О достаточном количестве сбережений для такого шага заявили лишь 4% респондентов.

17 августа в Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Авторы инициативы, члены партии КПРФ, выразили уверенность в том, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников, пишет «Газета.ру». Вместо повышения пенсионного возраста необходимо совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы, указали в КПРФ.

С 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.