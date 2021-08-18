Минздрав РФ поддержал проект перинатального центра в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга возведут новый перинатальный центр. Проект строительства поддержало Министерство здравоохранения РФ, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Во вторник, 17 августа, на совещании с участием главы Минздрава Михаила Мурашко было одобрено медико-техническое задание по инвестпроекту создания перинатального центра на улице Вавилова. К реализации проекта привлекут федеральные средства, уточняет телеканал «78».

«Мощность центра составит 260 коек, также будет функционировать женская консультация. Перинатальный центр должен стать одним из самых современных и крупных медицинских учреждений города», — заявил губернатор Александр Беглов.

В перинатальном центре предусмотрены неонатологический стационар, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики, медико-генетическая консультация с лабораторией, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики.

Как отметили в Смольном, решение о создании нового учреждения было принято на основании многочисленных обращений жителей.

Ранее в августе власти Петербурга рассказали о том, что до конца 2021 года планируется отремонтировать и модернизировать 78 объектов здравоохранения. В программу включили поликлиники, кабинеты врачей общей практики и женские консультации.