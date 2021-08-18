Пользователи ОК и VK выберут лучшего исполнителя «Новой волны – 2021»

Зрительское голосование за лучшего исполнителя международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна – 2021» пройдет в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». По итогам голосования во время церемонии закрытия победитель получит приз зрительских симпатий от социальных сетей.

Кроме того, на видеоплатформах соцсетей пользователи смогут увидеть прямые эфиры всех концертов с 19 по 25 августа со сцены концертного зала New Wave Hall из Олимпийского парка в Сочи.

К началу конкурса «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили специальное мини-приложение «Новая волна – 2021». Там пользователи смогут отдать голос за понравившегося исполнителя и прочитать краткую информацию об участниках. На протяжении всего конкурса пользователь сможет голосовать раз в день за одну кандидатуру.

В прямом эфире зрители также смогут болеть за артистов и наблюдать за их выступлениями в официальных группах «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Помимо трансляций концертов в «Клипах ВКонтакте» зрители могут следить за закулисными активностями фестиваля. Пользователи могут прослушать а капеллы конкурсантов, узнать интересные факты, а также личные истории о фестивале с приглашениями от звездных артистов, среди которых — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Олег Газманов, Ирина Дубцова и другие.

В конкурсе участвуют представители Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана и России. В этом году нашу страну на «Новой волне – 2021» будут представлять трое участников — MAX BOX, Севиль и группа«GRINKEVICH.

Международный конкурс музыкальных исполнителей «Новая волна» впервые прошел в 2002 году. В течение 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В прошлом году конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса.