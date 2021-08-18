Немецкие журналисты заявили о конце энергетического господства США

США постепенно теряют влияние в мире и по этой причине вынуждены отказываться от своего стремления к глобальному энергетическому господству. Такое мнение в статье для Die Welt выразили немецкие журналисты Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц.

В материале говорится, что в то время как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, цены на нефть растут. Так, еще полтора года назад баррель американского топлива марки WTI упал в цене на $37, а в данный момент его цена составляет около $70, что больше, чем в предшествовавший пандемии год. Для Соединенных Штатов это чревато определенными проблемами, так как цена нефти сейчас излишне высока, отмечают авторы.

«США срочно нуждаются в падающих котировках, потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли утрачивает власть над нефтью», — пишет Die Welt.

Наиболее явно, по мнению немецких журналистов, данную тенденцию демонстрирует недавний шаг американских властей, которые обратились за помощью к России и ОПЕК — Вашингтон призвал картель, определяющий цены на нефть, нарастить производство. Президент США Джо Байден, в свою очередь, опасается, что столь высокая цена черного золота угнетает восстановление экономики США и приводит к росту инфляции.

«Америка, страна, которая недавно грезила о глобальном энергетическом доминировании, теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени дела обстояли иначе», — говорится в статье.

Благодаря сланцевой революции с миллиардными инвестициями, а также открытию большого числа месторождений посредством мер, введенных бывшим американским президентом Дональдом Трампом, страна стала лидером нефтяного рынка в последние годы, поясняют обозреватели. Соответственно, американцы могли увеличивать или уменьшать ежедневный объем добычи ресурсов в зависимости от ситуации, а ОПЕК Вашингтону на самом деле была не нужна.

«Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, а Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. В результате Америке становится всё труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса», — пишет немецкое издание.

17 августа сообщалось, что доллар вырос на 12 копеек на фоне нефти ниже $70 за баррель.

В июле страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Альянс договорился о повышении добычи на 400 тыс. барр./сут. ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн барр./сут.

В результате переговоров объединение поддержало установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Так, новые базовые уровни добычи для РФ и Саудовской Аравии повысят на 0,5 млн барр./сут., до 11,5 млн барр./сут.

Согласно отчету ОПЕК, опубликованному 12 августа, спрос на нефть в мире в этом году вырастет на 6 млн баррелей в сутки — до 96,6 млн. При этом Международное энергетическое агентство ухудшило свой прогноз, ожидая рост спроса на 5,3 млн баррелей в сутки, хотя в июле оценивало потенциальный рост в 5,4 млн баррелей в сутки. Соотношение спроса и предложения на рынке останется главным фактором, влияющим на цены на этот ресурс, указывали аналитики, опрошенные «Известиями». В случае успешной вакцинации в мире стоимость ресурса до конца года может подняться выше $80 за баррель, считают эксперты.