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Власти Петербурга объяснили перенос открытия «Технологического института – 1»

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Сроки открытия станции метро «Технологический институт – 1» в Санкт-Петербурге перенесли. Реконструкция отстает от графика по объективным причинам, сообщил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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По данным ведомства, основной причиной стало банкротство «СМУ-9 «Метрострой», что исключило поставку новых эскалаторов этой компанией. Также на темпах реконструкции сказались ограничения, связанные с пандемией коронавируса, уточняет телеканал «78».

«Мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойное строительство объектов метрополитена в Петербурге», — заявил глава комитета Андрей Левакин.

По данным на 18 августа, на станции уже завершили подготовку к установке эскалаторов и приступили непосредственно к монтажу. Полностью завершить реконструкцию планируется в IV квартале этого года.

Ремонт вестибюля станции «Технологический институт – 1» стартовал в апреле 2020 года. Изначально вернуть объект в эксплуатацию планировалось в конце августа 2021-го.

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