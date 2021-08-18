Журналист рассказал о публичной казни афганских командиров талибами

Афганский журналист Муслим Ширзад, работавший в TOLO News, 18 августа опубликовал на своей странице в Twitter видео с места происшествия, где боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), по его словам, казнили афганских командиров в городе Кандагар.

Вместе с тем на опубликованном видео нет сцены казни, а на кадрах видна только многотысячная толпа. Журналист заявил, что среди казненных был командир Хашим Регвал, близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку.

Других подтверждений этим сведениям нет.

Накануне талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

В тот же день президент Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ Саид Мирвайс, проживающий в Кабуле, рассказал, что после прихода к власти талибов народ не боится выходить на улицы и никаких ограничений нет.

Днем ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что боевики «Талибана» гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток.

Кроме того, посол отметил, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».