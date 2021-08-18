Прямой эфир
Мир
Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Афганистане 20 августа
Спорт
Генменеджер сборной России Савин покинет свою должность
Мир
Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и эвакуировать украинцев
Мир
У двух американских дипломатов в Германии выявили «гаванский синдром»
Мир
Посольство РФ сообщило о проработке вывозных рейсов из Афганистана
Общество
Гроза с ливнем обрушились на Москву
Мир
Литва вручила Белоруссии ноту из-за инцидента с нарушением границы
Мир
Делегация прежнего правительства Афганистана попросила убежища в Катаре
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 20 августа
Сюжет:

Журналист рассказал о публичной казни афганских командиров талибами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Афганский журналист Муслим Ширзад, работавший в TOLO News, 18 августа опубликовал на своей странице в Twitter видео с места происшествия, где боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), по его словам, казнили афганских командиров в городе Кандагар.

Великий исход: афганцы устремились в соседние страны
Чем это грозит Европе и государствам на постсоветском пространстве

Вместе с тем на опубликованном видео нет сцены казни, а на кадрах видна только многотысячная толпа. Журналист заявил, что среди казненных был командир Хашим Регвал, близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку.

Других подтверждений этим сведениям нет.

Накануне талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

В тот же день президент Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ Саид Мирвайс, проживающий в Кабуле, рассказал, что после прихода к власти талибов народ не боится выходить на улицы и никаких ограничений нет.

Днем ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что боевики «Талибана» гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток.

Кроме того, посол отметил, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021