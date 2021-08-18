Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и эвакуировать украинцев

Военно-транспортный самолет Ил-76МД, направленный в Афганистан для эвакуации украинцев, не смог приземлиться в Кабуле. Об этом сообщил в среду, 18 августа, генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Самолет не получил безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой», — уточняется в сообщении.

В Генштабе добавили, что также не получили разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. В настоящее время Ил-76МД находится в аэропорту Маскат в Султанате Оман, ожидая решения этих вопросов и разрешения на эвакуацию.

В министерстве иностранных дел Украины отмечали, что власти прорабатывают два плана эвакуации более 150 украинцев из Афганистана. Первый — эвакуировать их пассажирским самолетом, который уже находится в аэропорту Кабула, второй — эвакуация военным самолетом, отправленным в среду из Киева.

16 августа украинский самолет эвакуировал из Афганистана около 80 человек. Среди них были граждане не только Украины, но и Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и Таджикистана.

Однако на следующий день украинские СМИ сообщили, что на одной из американских баз в Кабуле остались 12 военнослужащих Украины, которые ожидают эвакуации.

Также сообщалось, что на эту базу уже приходили боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) и забрали всё оружие. При этом американских военнослужащих оттуда эвакуировали.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».