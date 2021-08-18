Аномальную жару до +41 градуса ожидают в Оренбуржье

Синоптики предупредили жителей Оренбургской области о неблагоприятных погодных явлениях. С 18 по 21 августа в регионе ожидается аномальная жара до +41 градуса.

Среднесуточная температура воздуха в западных и центральных районах превысит климатическую норму на 9 градусов и более, пишет 56orb.ru. При этом будет без осадков, а скорость ветра составит 11 м/с.

Ранее сообщалось об объявлении в Москве «оранжевого» уровня погодной опасности на период до 10:00 четверга, 19 августа. Это связано с грозой, очень сильным дождем и ветром, который при грозе составит 25 м/с.