Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с замсоветника премьера Индии

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в Москве обсудил ситуацию в Афганистане с заместителем советника премьер-министра Индии по нацбезопасности. Об этом сообщил журналистам в среду, 18 августа, пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

«Николай Патрушев и Панкадж Саран обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия России и Индии в сфере безопасности, обменялись мнениями по ряду проблем региональной повестки дня, в том числе по ситуации в Афганистане», — отметил он.

В ходе беседы стороны также затронули тематику торгово-экономических отношений двух стран.

Как уточняется, замсоветника премьера Индии прибыл в российскую столицу для проведения полноформатных межведомственных российско-индийских консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества в области безопасности, которые пройдут 19 августа.

Ранее в этот день стало известно, что Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в Москве 20 августа.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».