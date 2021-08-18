Один человек погиб в результате пожара под Новосибирском

В результате пожара в доме в Новосибирской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом в среду, 18 августа, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар в частном доме в поселке Сузун вспыхнул в ночь на 18 августа. В результате погибла женщина 1982 года рождения. Предварительно установлено, что она успела спасти из горящего дома двух малолетних детей, ее племянник с подругой выбрались самостоятельно, разбив окно. Пострадавших госпитализировали в местную больницу с различными травмами и ожогами, пишет RT.

По предварительной информации, женщина вернулась в горящий дом за документами, но не успела покинуть здание, отмечает телеканал «360». Локализация возгорания заняла две минуты, спустя еще около 10 минут открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 58 кв. м.

СК начал проверку по факту гибели женщины. Устанавливается причина пожара, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, сообщает сайт kp.ru.

17 августа в поселке городского типа Лоухи в Карелии произошел пожар в четырехквартирном деревянном доме. На месте было обнаружено тело мужчины. Площадь возгорания составила 40 кв. м.