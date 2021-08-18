Район Оренбурга «Мертвый город» переименуют в «Молодой Оренбург»

Название района Оренбурга «Мертвый город» изменят на «Молодой Оренбург». Инициатива принадлежит региональному министру архитектуры Наталье Ибрагимовой.

О том, что район должен изменить название, во время прямой линии с жителями области говорил губернатор Денис Паслер. В свою очередь, министр архитектуры обозначила два новых варианта.

По словам Ибрагимовой, которые приводит РИА «Оренбуржье», название «Молодой Оренбург», или @youngoren600, ярко обозначает и территорию мастер-плана, и новую застройку в этой части города. Она предложила жителям Оренбурга проголосовать за новое название.

В середине августа сообщалось о планах провести капитальный ремонт Дома Советов, где размещается региональное правительство. В частности, подрядчик должен провести архитектурные и исторические изыскания, а затем разработать проект реконструкции.