Россияне чаще других туристов посещали Кипр в июле 2021 года

Россияне составили основную долю туристов на Кипре в июле текущего года, их число достигло почти 84 тыс. человек, следует из статистики, предоставленной «Известиям» министерством туризма Кипра.

Согласно полученным данным, в июле число туристов, посещавших республику, составило 297 308 человек, что на 358% больше по сравнению с июлем прошлого года, однако на 46% меньше по сравнению с июлем 2019 года.

«В июле 2021 года россияне были основным источником туризма и составили 28,2% (83 926 человек) от общего числа прибытий, за ними следовали граждане Великобритании с 9,8% (29 149), Польши — 7,6% (22 460), Израиля — 5,4% (16 171), Украины — 5% (14 731) и Греции — 4,7% (13 957)», — говорится в пресс-релизе.

Целью большинства туристов (85%) на Кипре в июле был отдых, для 11,3% — посещение друзей и родственников и 3,7% приехали туда по делам.

1 августа туроператоры назвали самые популярные направления для привитых россиян. Как отметили в «TUI Россия», высокий спрос наблюдается на такие направления, как Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Мальдивы и Хорватия. В Tez Tour, в свою очередь, отметили, что наиболее востребованы среди россиян Турция, Греция, Кипр, Мальдивы и Египет.

30 июля минздрав Кипра ужесточил меры пребывания на острове: теперь туристам необходимо сдавать ПЦР-тест, начиная с седьмого дня пребывания в стране. Министр здравоохранения республики Михалис Хадзипантелас отметил, что исключение составляют туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней.