Около 25 млн рублей направят на создание модельных библиотек в Удмуртии

В Удмуртии на создание модельных библиотек и закупку книг выделят около 32 млн рублей. об этом сообщает республиканское правительство в своей группе в одной из соцсетей.

На обустройство модельных библиотек направят 25 млн рублей. Бюджет одобрен в рамках нацпроекта «Культура». Дополнительные средства в размере 6,5 млн рублей предусмотрены на приобретение новых книжных изданий, уточняет Udm-info.ru.

По данным издания, в рамках нацпроекта в республике было создано уже пять модельных библиотек. В одной из них, расположенной в селе Кильмезь, посетителей будет встречать робот.

В сентябре модернизированная в рамках нацпроекта «Культура» библиотека откроется в Омске. В распоряжении читателей окажутся не только книги, но и компьютеры, ноутбуки, мультитач-стол, сенсорный киоск, ЖК-телевизоры, проектор, планшеты, принтеры, сканеры, «умный» глобус. Власти города намерены создавать по одной такой библиотеке в год.