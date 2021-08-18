Афганский психолог рассказал об опасениях людей после прихода талибов

Люди в Афганистане беспокоятся за свою безопасность, большинство из них сидит дома после прихода в страну талибов («Талибан» — террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом в среду, 18 августа, рассказал афганский психолог Шарафуддин Азими РЕН ТВ.

«Все переживают за детей и собственное будущее. Что с работой и как жить дальше — тоже неясно. Люди обеспокоены, будут ли они поддерживать Афганистан в будущем или нет. Люди боятся гражданской войны. Более того, жители Афганистана беспокоятся за то, как мир будет сейчас относиться к Афганистану», — сообщил он.

Психолог отметил, что сейчас вся страна в замешательстве и ее жители находятся под большим давлением.

Ранее в этот день представитель «Талибана» заявил, что мирные жители должны сдать оружие и боеприпасы членам движения. 17 августа представитель движения отметил, что талибы не хотят никому мстить. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

В тот же день сообщалось, что жители Кабула якобы находятся в состоянии шока после того, как к власти в стране пришли талибы, и не покидают дома без необходимости. По словам местного жителя Назира Эйхласса, люди скорее шокированы от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».