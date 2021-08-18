СК возбудил дело после смертельного ДТП с главой отдела ГИБДД на Алтае

В Алтайском крае СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием главы районного отдела ГИБДД, в результате которого погибли два человека. Об этом в среду, 18 августа, говорится на сайте регионального ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, отмечает телеканал «360».

ДТП произошло в ночь на 18 августа на участке трассы А-322 сообщением Барнаул–Рубцовск в Шипуновском районе.

По данным следствия, майор полиции ехал за рулем автомобиля марки Hyundai Creta со стороны села Поспелихи в сторону Барнаула. Он превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с припаркованной на обочине фурой марки MAN F2000. Удар пришелся на ту сторону машины, где находились взрослые пассажиры.

В результате аварии погибли 40-летний мужчина и 38-летняя женщина, пишет сайт kp.ru. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Как отмечает РЕН ТВ, двое их детей в возрасте девяти и 16 лет были доставлены в больницу. Сам водитель получил ушибы, его тоже доставили в больницу. Уточняется, что он вез семью своей жены в аэропорт. На момент аварии он был трезв, пишет «Ридус». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Прокуратура Алтайского края также начала проверку по факту ДТП. Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

Ранее 18 марта в ГИБДД назвали наиболее опасные виды ДТП в Москве. Госавтоинспекция проанализировала самые опасные ДТП, произошедшие в Москве с начала года, и выяснила, что наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в городе Москве являются наезды на препятствия и наезды на стоящие транспортные средства.