Литва вручила Белоруссии ноту в связи с нарушением границы сотрудниками погранохраны

Министерство иностранных дел Литвы вручило Белоруссии ноту протеста в связи с инцидентом на границе. Об этом в среду, 18 августа, заявил журналистам глава литовского дипломатического ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы информировали Белоруссию, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией на границе, где ситуация и без того напряженная», — заявил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы добавил, что также сообщил, что об инциденте на литовско-белорусской границе информированы партнеры Вильнюса в ЕС и НАТО.

Отмечается, что инцидент произошел 17 августа. Согласно заявлению Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы, опубликованном в Facebook, 12 белорусских силовиков вытеснили мигрантов в Литву, а затем сами незаконно пересекли границу.

8 августа, в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии заявили, что литовские пограничники не оказывают медицинскую помощь беженцам, которые в ней остро нуждаются. Сообщалось, что одной из женщин-беженок стало плохо на границе, она потеряла сознание. Белорусские пограничники вызвали ей скорую помощь.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила в этом Белоруссию. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.