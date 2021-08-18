Мать с ребенком и спасавший их мужчина утонули в Удмуртии

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в водоеме утонули мама с восьмилетним сыном, а также пытавшийся спасти их мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла во вторник, 17 августа, на пруду у села Лынга. В дневное время были обнаружены тела местных жителей: 46-летнего мужчины, 33-летней женщины и ее восьмилетнего сына.

По предварительным данным СК, пара отдыхала на берегу и употребляла спиртное, после чего отправилась купаться вместе с ребенком. Мама решила научить мальчика плавать, однако оба начали тонуть. Мужчина попытался помочь, но тоже погиб, пишет ИА «Сусанин».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Проводится опрос свидетелей, назначен ряд экспертиз.

Свою проверку организовала прокуратура Якшур-Бодьинского района.

11 августа в пресс-службе МЧС России рассказали «Известиям», что с начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде, при этом погибли 995 человек, в том числе 208 детей. Жертв могло быть больше: спасателям удалось помочь 358 утопающим, подчеркнули в министерстве.