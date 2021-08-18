Видовую площадку парка в Липецке обновят за 5,6 млн рублей

В Липецке благоустроят видовую площадку на входе в Нижний парк со стороны Петровского спуска. Управление главного смотрителя объявило торги на благоустройство пешеходной зоны у декоративно-пространственной композиции «Контора Петра I». Памятный знак установлен на месте делового павильона железоделательного завода.

Проект по благоустройству оценили в 5,6 млн рублей. Его должны завершить к началу ноября. В частности, планируется обновить саму пешеходную зону, а также подпорную стенку у Нижнего парка. Зону должны облицевать гранитными плитами, заменить тротуарную плитку. Также планируется отремонтировать подземный переход и сделать дополнительное озеленение.

Как уточняет GOROD48, управление главного смотрителя уже проводило благоустройство этого объекта. В 2020 году объявили два тендера. Первый отменили, а второй взял местный подрядчик. Однако ему не удалось выполнить полный объем работ.