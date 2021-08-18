У двух американских дипломатов в Германии выявили «гаванский синдром»

Два американских чиновника, находящихся в Германии, обратились за медицинской помощью после того, как у них проявился «гаванский синдром». Об этом в среду, 18 августа, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американское посольство в Берлине.

Так, у дипломатов начали проявляться такие симптомы, как тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость. Такое состояние у них наблюдается уже несколько месяцев.

Отмечается, что это первый случай «гаванского синдрома» у американских дипломатов, произошедший в стране НАТО.

«Нет никаких свидетельств того, что с нами произошло, но поразительно, что некоторые из нас работали над проблемами, связанными с Россией», — приводит слова одного из чиновников газета.

Уточняется, что пострадавшие в основном занимались вопросами, связанными с поставками газа из России, кибербезопасностью и якобы вмешательствами России в политику ЕС, дополняет «Газета.ru».

Так называемый «гаванский синдром» наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.

27 июня американские СМИ сообщили, что разведка США предполагает: Россия якобы несет ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые могли подвергнуться тайным акустическим атакам. Однако доказательств приписываемой Москве вины в совершении такого рода атак и тогда предоставлено не было.

16 июля стало известно, что в нынешнем году минимум у 20 американских госслужащих в австрийской столице зафиксированы таинственные недуги, похожие на «гаванский синдром». Дипломаты жаловались на внезапные головокружения и головные боли непонятного происхождения. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может быть ответственна за «гаванский синдром» у нескольких сотен дипломатов США, на что первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил, что такие высказывания служат лишь для нагнетания русофобских настроений.