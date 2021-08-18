Уборочная кампания идет в Самарской области

В Самарской области полным ходом идет уборочная кампания. По данным на среду, 18 августа, валовой сбор зерна составляет 1,7 млн т при средней урожайности 17,4 ц/га.

Более 1,1 млн т урожая — это озимая и яровая пшеница. Кроме того, аграрии намолотили более 405 тыс. т ячменя. Что касается овощных культур, то на данный момент удалось собрать более 2,4 тыс. т картофеля при средней урожайности 280 ц/га и более 8,5 тыс. т овощей, их урожайность — 250 ц/га.

Некоторые сельхозпроизводители уже приступили к уборке льна масличного, хозяйства 10 муниципальных районов начали сев озимых. На данный момент посеяно 5,8 тыс. га.

По словам главы управления сельского хозяйства Кошкинского района Евгения Чечамушкина, у них осталось убрать около 800 га нута. Стартовала уборка кукурузы под силос.

НИА «Самара» пишет, что обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности овощами, мясом и молоком, а также повышение конкурентоспособности — это часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова.