Обрушившийся на Балашиху ливень с градом сняли на видео

Обрушившийся на Балашиху ливень с градом сняли на видео

2021-08-18 15:55:30

2021-08-18 15:55:30

2021-08-18 15:55:30

2021-08-18 15:55:30

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