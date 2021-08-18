Жительницу Татарстана насмерть засыпало тюками с сеном

В одном из домохозяйств Актанышского района Татарстана под обрушившимися тюками с сеном погибла 62-летняя женщина. Следственный комитет организовал проверку, сообщает СУ СКР по республике.

Инцидент произошел во вторник, 17 августа, в селе Татарские Суксы. По предварительным данным, 62-летняя местная жительница вместе со знакомым занималась погрузкой тюков с сеном под крышу сарая. Когда женщина спустилась вниз, потолочные перекрытия не выдержали веса сена и обрушились, пишет ИА «Татар-информ».

Пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась на месте.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, следственные органы начали проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

16 августа в Пермском крае бетонная плита рухнула на двух девочек 2007 и 2008 годов рождения. Инцидент произошел на территории одного из заброшенных гаражей города Кунгура.