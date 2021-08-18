Еще одна модельная библиотека появится в Хабаровском крае

Центральная районная библиотека Солнечного района в Хабаровском крае получила 10 млн рублей на модернизацию в рамках национального проекта «Культура», по итогам конкурса Министерства культуры РФ.

В список работ входит косметический ремонт, полное переоснащение компьютерного и мультимедийного оборудования, закупка эргономичной мебели, обновление книжного фонда. В этом году открылась модельная библиотека в селе Троицкое Нанайского района, а в сентябре возобновит работку обновленное учреждение культуры в поселке Мухен района имени Лазо, сообщает ИА AmurMedia.

Литературный фестиваль «Писатели родного края» проводит в Хабаровском крае Дальневосточная государственная научная библиотека. В нем принимают участие девять писателей, поэтов, прозаиков, публицистов, представляющих различные региональные литературные объединения. Как рассказали ранее в министерстве культуры края, мероприятия фестиваля пройдут в 11 муниципальных районах.