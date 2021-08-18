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Делегация прежнего правительства Афганистана попросила убежище в Катаре

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Делегация прежнего правителства Афганистана на переговорах с представителями «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) попросила убежище в Катаре. Об этом 18 августа сообщает афганское агентство «Пажвок».

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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