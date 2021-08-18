Опубликовано видео задержания участника побега из ИВС в Истре

Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания Александра Бутнары — четвертого заключенного, сбежавшего из изолятора в подмосковной Истре. Об этом в среду, 18 августа, сообщает портал «МВД Медиа».

Ранее в этот день Бутнару задержали в одном из поселков Новгородской области. В настоящий момент принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области. Устанавливаются пособники, способствовавшие его побегу.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым. МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Сбежали они, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого заключенные использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах.

Гаечный ключ Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Вечером, 11 августа, двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Преступники скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщины, которых заподозрили в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа.