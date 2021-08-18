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В Москве шаурмиста взяли в заложники из-за штрафа после проверки мер по COVID

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В Москве мужчину, работающего в шаурмичной, избили и взяли в заложники после проверки мер по COVID-19. Об этом в среду, 18 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, хозяйку заведения после проверки оштрафовали на 300 тыс. рублей за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом. Вечером 15 августа она в сопровождении неизвестного мужчины приехала в шаурмичную и стала требовать от работника выплатить ей данный штраф. Затем женщина и ее спутник избили работника и заперли его в подвале.

Пока злоумышленники отдыхали, заложник сумел пробить стену помещения и выйти незамеченным наружу. Позже он вернулся уже в сопровождении полиции. Оба подозреваемых задержаны.

Власти Москвы выписали заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг более 8 тыс. предписаний на общую сумму 450 млн рублей за несоблюдение мер, которые направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Штрафы выписали по результатам проверок, которые провели с 12 мая по 11 августа на более 45 тыс. предприятий общепита, а также торговли и услуг.

С 13 июля в Москве в рамках смягчения режима антикоронавирусных ограничений отменили повсеместный масочный режим. Горожанам больше необязательно носить средства индивидуальной защиты на улице, однако всё еще необходимо — в общественным транспорте и при посещении общественных мест и магазинов.

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