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Европарламент проведет экстренные слушания по Афганистану 19 августа

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Комитет Европарламента по иностранным делам совместно с делегацией ЕП по отношениям с Афганистаном проведут 19 августа экстренные слушания по ситуации в этой стране, на которых также будет присутствовать верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Европарламента.

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«Мы глубоко сожалеем о политическом, военном и моральном бедствии в Афганистане и выражаем нашу глубокую озабоченность ситуацией. Поспешный вывод войск США и НАТО из страны без создания базовых условий и шокирующий крах афганских институтов и их сил безопасности позволили «Талибану» (террористическое движение, запрещено в РФ — Ред.) неожиданно быстро захватить власть в стране»,— заявили в Европарламенте.

В ЕП также призвали все стороны способствовать безопасному и упорядоченному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну.

Кроме того, парламентарии призвали тех, кто наделен властью в Афганистане, воздерживаться от насилия и уважать основные права человека и международное гуманитарное право.

Отмечается, что ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона с учетом новых обстоятельств.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Накануне Боррель заявил, что Евросоюз признает победу «Талибана» в войне в Афганистане. Боррель также подчеркнул, что об официальном признании движения речи не идет, но, по его словам, необходимо решать практические вопросы, к примеру, получить доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что события, разворачивающиеся в Афганистане, являются горькими и драматичными, а почти 20-летняя миссия НАТО не сработала так, как планировалось.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемыми потоками миграции из этой страны в Европу. Г

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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