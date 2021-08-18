В ГИБДД назвали наиболее опасные виды ДТП в Москве

Госавтоинспекция проанализировала и выявила самые опасные ДТП, произошедшие в Москве с начала года. Об этом 18 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«Разграничение видов ДТП в зависимости от тяжести их последствий показывает, что наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в городе Москве являются наезды на препятствия и наезды на стоящие транспортные средства», — говорится в сообщении.

Среди нарушений, ставших сопутствующими причинами аварий с тяжелыми последствиями, в пресс-службе указали несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.

17 августа стало известно, что в столице самой аварийно опасной магистралью в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД).

За семь месяцев текущего года на МКАД произошло 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В указанных ДТП количество погибших участников дорожного движения сократилось на 38,3%, а раненых — на 13,7%.