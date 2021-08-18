Неизвестные разгромили 16 могил на кладбище в Псковской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту вандализма на кладбище в Невеле (Псковская область). Неизвестные разгромили 16 могил.

По данным полиции, погром произошел в ночь на 18 августа на кладбище у собора Святой Троицы. Вандалы повалили кресты, разбили могильные плиты и сломали ограды захоронений. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск вандалов и просят очевидцев обращаться по телефону «102».

В середине июля вандалы повредили больше десяти надгробий на Завальном кладбище в Тобольске (Тюменская область). Данный погост называют старейшим некрополем Тобольска, кладбище основали в конце XVIII века.