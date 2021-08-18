В ПФР раскрыли способ увеличения пенсии

Россияне могут увеличить пенсионные накопления, если начнут участвовать в программе государственного софинансирования. Об этом рассказали порталу URA.RU в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области в среду, 18 августа.

В ведомстве отметили, что государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа. Если гражданин перечислит на накопительную часть своей пенсии от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год дополнительных страховых взносов, государство удвоит эти деньги, и на лицевой счет человека перечислится такая же сумма.

Для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обратился в Пенсионный фонд за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, действуют особые условия. Для них объем государственного софинансирования вырастает в четыре раза. Контролировать свои деньги можно в личном кабинете на сайте ПФР и на портале госуслуг, заключили в пресс-службе.

В июле эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, что пенсионерам, пенсионные выплаты которых лишь немного превышают прожиточный минимум, в некоторых случаях достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы для повышениях этих выплат. Он отметил, что у каждого вида пенсионных выплат есть свои основания для назначения и пересмотра.

В апреле «Известия» со ссылкой на результаты опроса НПФ Сбербанка и портала «Рамблер» сообщали, что только 8% россиян знают про индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), накопительную и страховую части пенсии. 51% респондентов заявляли, что пробовали разобраться в этом вопросе, но он оказался слишком сложным. При этом 30% опрошенных слышали о пенсионных баллах и двух частях пенсии, но не поняли, как это работает, а 11% не интересуются этой темой.