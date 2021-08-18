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Томск получил 12 млн рублей из резервного фонда на ремонт дорог

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Областная администрация выделила мэрии Томска 12 млн рублей из резервного фонда на ремонт дорог второй и третьей категорий. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Жвачкин.

В 2021 году комплексный ремонт дорог охватил почти 9 км проезжей части, стоимость работ составила порядка 600 млн рублей. По словам заместителя губернатора Анатолия Рожкова, по определенным причинам дорогам второй и третьей категорий не уделяется достаточное внимание. Дополнительные средства на ремонт распределят между четырьмя районами Томска. Какие именно участки дорог будут приведены в порядок, решат муниципальные власти. Об этом сообщает РИА «Томск».

В список вошли дороги, на которые поступали жалобы от горожан. Это переулок Овражный, улицы Барнаульская, Красноярская, Крымская, Энергетиков, Короленко, Набережная Озера, Бородинская и Ивана Черных.

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