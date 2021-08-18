Литва вручила Белоруссии ноту из-за инцидента с нарушением границы

Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы опубликовала в Facebook во вторник, 17 августа, кадры с вытеснением погранвойсками Белоруссии группы беженцев на территорию Литвы. Вильнюс направил Минску ноту протеста в связи с произошедшим.

В СОГГ уточнили, что белорусские силовики вытеснили мигрантов в Литву, а затем сами незаконно пересекли границу. Подобный инцидент МВД Литвы назвало провокацией.

«Мы не можем мириться с этой смелой провокацией, когда 12 белорусских официальных лиц пересекли сегодня границу Литовской Республики. Мы немедленно отреагировали на провокацию и приняли решение об усилении границы», — говорится в заявлении ведомства.

При этом государственный погранкомитет Белоруссии отметил, что выталкивали беженцев и литовские пограничники.

«Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что ведомство вручило Минску ноту после данной ситуации.

«Мы информировали Белоруссию, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации», — сказал журналистам Ландсбергис.

Он также заверил, что проинформировал об инциденте и партнеров по НАТО и Евросоюзу (ЕС). В то же время министр подчеркнул, что реакции Минска на предостережения со стороны Литвы стали «несколько спокойнее», цитирует его «Интерфакс».

«Эти реакции теперь такие несколько более спокойные, мы видим после этого только очередные разговоры через СМИ. Но мы все равно сохраняем и официальное информирование правительства», — добавил Ландсбергис.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, заявил, что литовские официальные ведомства должны быть готовы к оперативной реакции на гибридные угрозы и нарушения границы, передает его слова 15min.

Ранее, 13 августа, президент Латвии Эгилс Левитс рекомендовал мигрантам просить убежище в Белоруссии, так как в этой стране соблюдаются права граждан из третьих стран. Президент добавил, что для властей Латвии главным приоритетом является укрепление границы и безопасность государства.

10 августа правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Данный режим будет действовать до 10 ноября.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену.

Согласно данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом. Власти Литвы обвиняют в сложившейся ситуации правительство Белоруссии, которое использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам, и зарабатывают на этом.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза о якобы содействию потоку нелегальных мигрантов нелепы. Она подчеркнула, что обвинения выглядят смешно на фоне того, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 августа поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». По его словам, Минск оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».