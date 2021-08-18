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Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за сильных дождей

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МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за сильных осадков. В течение суток синоптики прогнозируют ливни и град.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ухудшение погодных условий ожидается 19 и 20 августа. В республике ожидаются сильные дожди с грозой и град, ветер усилится до 20-25 м/с. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Спасатели предупреждают о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением территорий и авариями на объектах энергетики. Кроме того, возможно нарушение транспортного сообщения.

Ранее в Керчи из-за сильных ливней подтопило 17 придомовых территорий многоквартирных домов, 11 подвалов домов, а также шесть частных домов, 11 улиц и ряд социально значимых объектов. Специалисты МЧС создали искусственные преграды и временные дамбы на пути дождевых вод. Из-за подтопления улиц 16 августа в город не заезжали междугородние автобусы.

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