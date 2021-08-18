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Узбекистан сообщил о содействии ФРГ в эвакуации граждан из Афганистана

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Узбекистан оказывает содействие Берлину в процессе эвакуации из Афганистана граждан ФРГ, а также технического персонала посольства Германии в Кабуле из числа афганских граждан. Об этом сообщили в среду, 18 августа, в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

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«Все эвакуируемые лица, до отбытия в ФРГ, будут находиться на транзитной зоне аэропорта», — уточняется в сообщении.

Посольство Германии в Кабуле приостановило работу 15 августа. Внешнеполитическое ведомство страны тогда также призывало граждан ФРГ покинуть Афганистан.

Накануне стало известно, что сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации. Точные причины уничтожения документов не приводились, однако не исключается, что это было сделано для того, чтобы паспорта не оказались у представителей радикального движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). При этом отсутствие паспорта создает серьезные проблемы для тех, кто пытается выбраться из страны.

В тот же день американские власти эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. своих граждан, обладателей вида на жительства в Штатах, а также членов их семей. Всего за последние дни американские власти вывезли выше 3,2 тыс. человек, в том числе собственный персонал.

16 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он указал на тот факт, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

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