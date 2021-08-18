Минимум три человека погибли в ходе протестов в афганском Джелалабаде

По меньшей мере три человека погибли в результате протестов в афганском Джелалабаде в провинции Нангархарв. Об этом в среду, 18 августа, сообщает Reuters.

Кроме того, по данным издания, ранены более 10 человек.

В тот же день сообщалось о двух погибших и 12 раненных в результате обстрела боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) митингующих в афганской провинции Нангархар. Причиной недовольства жителей послужили действия боевиков, которые срывали со зданий города государственные трехцветные флаги Республики Афганистан. Граждане устроили митинг, в ответ талибы открыли огонь.

В тот же день представитель «Талибана» заявил, что мирные жители должны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

Накануне официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании всех, кто был против них. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

Боевики террористической группировки «Талибан» захватили афганский Джелалабад 15 августа. В этот же день представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Тогда же президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.