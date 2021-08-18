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В Липецке 103-летнюю пациентку вылечили от коронавируса

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В Липецкой городской больнице скорой помощи №1 врачи вылечили 103-летнюю пациентку Анну Кузнецову от коронавирусной инфекции. Ее уже выписали, сообщил в среду, 18 августа, журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

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В пресс-службе областной администрации уточнили, что врачи третьего инфекционного отделения больницы быстро провели диагностику и подобрали пациентке 1918 года рождения медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику, передает НСН.

Артамонов назвал пандемию большим испытанием для всех и, прежде всего, для врачей.

«Наши медики самоотверженно борются за жизнь каждого пациента, мы принимаем необходимые антиковидные меры, но очень многое зависит от жителей», — подчеркнул он.

Также глава администрации назвал среди важнейших мер по предотвращению распространения коронавируса соблюдение профилактических мер, своевременное обращение к медикам и вакцинацию, пишет REGNUM.

За последние сутки в России выявили 20 914 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев выявили в Санкт-Петербурге (1636), Москве (1590),и Московской области (1240).

За сутки в России полностью выздоровели после COVID-19 20 713 граждан. Число летальных исходов от последствий коронавируса — 799.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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