Украинский депутат задекларировала кроссовер как сельхозтехнику

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Оксана Гринчук указала в декаларации свой премиальный автомобиль Infiniti QX50 как сельскохозяйственную технику. Об этом свидетельствуют данные украинского Единого государственного реестра деклараций.

Так, из данных реестра следует, что автомобиль депутата был выпущен в 2016 году, а куплен в июле 2021 года за 212 тысяч гривен (584 тыс. рублей).

В графе «вид имущества» депутат указала кроссовер как сельскохозяйственную технику.

Графа о доходах за указанный период в ее декларации осталась пустой.

В марте 2020 года бывшего генпрокурора Украины Руслана Рябошапку обвинили в декларировании ложной информации.

Так, сумма расходов и накоплений, указанная в декларации, почти в два раза превысила размер совокупного дохода. Кроме того, в документе обозначено, что семья Рябошапки в 2018 году погасила займ в размере €510 тыс., который супруга генпрокурора взяла в кредит на дом во Франции. При этом, как говорил Рябошапка, жена все еще отдает этот займ.