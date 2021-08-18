Видеокамеры установят в школьных столовых в Липецке

В школах Липецка ужесточат контроль питания. В них уже действует система QR-кодов, с помощью которых ученик может оставлять отзывы об обеде. Кроме того, в практику вошла организация дегустаций, когда родители приходят в школу и пробуют блюда, которые едят дети.

В новом учебном году департамент образования решил установить в столовых камеры видеонаблюдения, чтобы сделать процесс более открытым.

Первым учебным заведением, где появится подобное оборудование, станет гимназия №1. Одну камеру установят непосредственно в зоне раздачи, чтобы родители могли видеть, чем кормят ребенка. Вторую — в месте сбора посуды после приема пищи.

Доступ к контенту будет у администрации образовательного учреждения, департамента образования и у родителей. Видео предоставят по запросу. В будущем возможно создание мобильного приложения или ведение онлайн-трансляций, пишет Lipetskmedia.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в школах Липецка за учениками и их родителями закрепят шефство над аллеями и скверами.